Opnieuw feest bij Cambuur: ‘Ik denk niet dat de bus heel terugkomt in Leeuwarden’

,,Het moet nog een beetje doordringen”, zei De Jong, die halverwege met zijn elftal al leidde met 0-4. Door twee goals van Yusuf Barasi kwam Jong AZ een kwartier na rust nog terug tot 2-4, maar daar bleef het bij in het AFAS Stadion in Alkmaar. ,,De tweede helft weet je dat dit gaat gebeuren, ook al mag dat eigenlijk niet. Dit zijn echt van die kampioenswedstrijden. En ook bij ons zijn het gewoon normale jongens.”



De Jong had in het verleden ook al succes met Cambuur, dat na vijf jaar terugkeert op het hoogste niveau. ,,Kampioen worden went nooit”, zei hij.



De Jong zei na de wedstrijd dat hij een paar jaar ouder was geworden. Cambuur speelde een slechte tweede helft en dat zorgde voor de nodige onrust bij de oefenmeester. Toch was hij bovenal heel blij met het resultaat. De Jong zei dat hij zichzelf vrij rustig vond, maar daar was niet iedereen het mee eens. ,,Je hebt natte ogen", zei de verslaggever van ESPN tegen De Jong, die ook in 2013 al kampioen werd met Cambuur. Hij werkte toen samen met Jan Bruin, die vanavond de kampioensschaal uitreikte aan de selectie.

Aanvoerder Erik Schouten kreeg tijdens zijn interview te horen dat De Graafschap op 2-2 gekomen was. De verdediger schrok zichtbaar van dit nieuws, maar niet lang daarna kreeg hij te horen dat het kampioenschap dan toch echt officieel was. Schouten gaf aan dat de ploeg nog zeker iets heeft om voor te voetballen de rest van het seizoen. Het recordaantal doelpunten in een eerste divisie seizoen ligt binnen handbereik en Robert Mühren kan een individueel doelpuntenrecord vestigen.

Mühren op recordjacht

Diezelfde Mühren was dit seizoen de grote man bij Cambuur. Hij maakte al 35 doelpunten. Dit betekent dat het doelpuntenrecord van Joop Schuman haalbaar is. Schuman maakte in het seizoen 1961/1962, nog voordat de eerste divisie in zijn huidige vorm bestond, liefst 44 goals voor Heracles. Mühren denkt niet dat hij dat aantal nog gaat halen: ,,Dat wordt lastig. Dan had ik er vandaag al drie moeten maken. Ik ga ervoor, maar ik ben al best wel tevreden met dit aantal.”

Jarchinio Antonia was de eerste Cambuur-speler die de schaal aanraakte. De rechtsbuiten gaf toe dat het hard werken was om twee jaar achter elkaar de beste ploeg van de Keuken Kampioen Divisie te zijn. Antonia was de teleurstelling van vorig jaar nog niet vergeten: ,,Ik hoop dat ze die andere schaal ook nog brengen, dat staat lekker op mijn CV.”



De spelers gaan niet op dezelfde manier feestje bouwen als vorige week. ,,Het wordt een feestje in de bus. Ik denk niet dat die bus heel terugkomt. Ik ga hem tenminste niet heel laten", aldus de lachende Antonia.

