Opnieuw een Avondje NAC in het bekertoernooi: FC Utrecht komt naar het Rat Verlegh Stadion

NAC kan zich opmaken voor een nieuwe thuiswedstrijd in het bekertoernooi. De Bredanaars treffen eredivisionist FC Utrecht in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. In de eerste ronde werd VVV-Venlo na penalty’s verslagen door NAC.

Het duel kwam uit de loting die zaterdagavond plaatsvond in de studio van ESPN. FC Utrecht staat knap derde in de eredivisie en had in de eerste ronde geen kind aan de amateurs van SteDeCo (0-5).

Verder is FC Twente - Feyenoord de meest in het oog springende wedstrijd in de tweede ronde van het toernooi.

De wedstrijden in de tweede ronde worden afgewerkt op 14, 15 en 16 december. De eindstrijd is op 17 april 2022 in de Kuip. In totaal zijn nog 32 teams over: zeventien uit de eredivisie, zeven uit de Keuken Kampioen Divisie en acht amateurclubs.

Tweede ronde

• SC Cambuur - NEC

• Achilles Veen - DVS’33

• Harkemase Boys - RKC Waalwijk

• FC Twente - Feyenoord

• Excelsior - FC Groningen

• Go Ahead Eagles - Roda JC

• FC Emmen - Excelsior Maassluis

• PSV - Fortuna Sittard

• AZ - Heracles Almelo

• ADO Den Haag - VV Gemert

• PEC Zwolle - MVV

• Ajax - BVV Barendrecht

• Telstar - Spakenburg

• NAC - FC Utrecht

• Vitesse - Sparta

• SC Heerenveen - De Treffers