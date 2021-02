Opnieuw dreun voor Ajax: Onana voor jaar geschorst na dopingovertreding

De schorsing van Onana gaat per direct in en geldt voor alle voetbalactiviteiten, zowel nationaal als internationaal. Algemeen directeur Edwin van der Sar zei op de site van Ajax het nieuws van de keeper uit Kameroen een enorme tegenvaller te vinden: ,,Wij doen uitdrukkelijk afstand van prestatie bevorderende middelen, wij staan uiteraard voor een schone sport. Dit is een verschrikkelijke tegenvaller, voor André zelf maar zeker ook voor ons als club. Hij is een topkeeper, die al jarenlang zijn waarde bewijst voor Ajax en erg populair is bij de fans. Wij hadden gehoopt op een voorwaardelijke schorsing of op een veel kortere schorsing dan deze twaalf maanden, omdat het aantoonbaar niet bedoeld is geweest om zijn lichaam te versterken en zodoende zijn prestaties te kunnen verbeteren.”