Opnieuw aanvaring tussen Ihattaren en Schmidt: talent ontbreekt mogelijk tegen Ajax

KNVB schrapt competi­ties in amateur­voet­bal na besluit kabinet

24 februari De competities in het amateurvoetbal voor senioren liggen er definitief uit. Dat heeft de KNVB vandaag besloten nadat het kabinet gisteren de bestaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus grotendeels verlengde. Het besluit geldt voor de seniorencompetities veldvoetbal in de categorie A (eerste elftallen in de Tweede Divisie tot en met Vijfde Klasse). Voor de jeugd- en zaalcompetities in de categorie A blijven de opties open.