Opmerkelijk plaatje: toch nog supporters in het stadion van PSV?

In een even kille als klinische sfeer worden de wedstrijden in het betaald voetbal momenteel afgewerkt. Op de persplekken zit een bescheiden plukje journalisten, een paar fotografen staat opgesteld langs het veld en een handjevol clubfunctionarissen is aanwezig om alles in goede banen te leiden. De spelers doen hun best om de tv-kijker te vermaken.