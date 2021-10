Opluchting in Den Haag: ADO mag seizoen afmaken

De gemeente staat namelijk als verhuurder van het stadion en schuldeiser voor 1,4 miljoen euro op de uitgavenbalans van ADO Den Haag voor dit seizoen. Maar de KNVB heeft van het stadsbestuur een brief ontvangen waarin staat dat dit bedrag in ieder geval dit seizoen niet betaald hoeft te worden. En dat maakt de begroting sluitend. Daardoor is er in ieder geval op korte termijn geen garantstelling meer nodig.

Ook de Haagse wethouders tonen hun blijdschap. ,,Maandenlang hebben we over de financiële perikelen gesproken”, legt Hilbert Bredemeijer, wethouder sport, uit. ,,Steeds hebben we als gemeente de ogen op de bal gehouden. Sportief gezien is het belangrijk dat het seizoen is gered. We laten met deze steun ook zien dat we vinden dat ADO Den Haag, de trots van deze stad, een belangrijke maatschappelijke rol heeft.”