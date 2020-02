Opgeleefd Feyenoord aast in Alkmaar op revanche na echec in tijdperk-Stam

Feyenoord zal zich lange tijd niet zo comfortabel gevoeld hebben in de aanloop naar een topper in de eredivisie. Want zo mogen we een wedstrijd tussen AZ en Feyenoord gerust noemen. De sfeer in Rotterdam is compleet omgeslagen in vergelijking met de eerdere ontmoeting met de Alkmaarders (0-3) dit seizoen.

Feyenoord treft zondag in AZ de tegenstander die het na de Rotterdammers het best doet de laatste maanden. Sinds het opstappen van Jaap Stam, in oktober, verzamelde geen ploeg in tien duels meer punten in de eredivisie dan Feyenoord (26). AZ volgt met 24 punten in deze periode.

Met Dick Advocaat aan het roer is Feyenoord nog ongeslagen. De Rotterdammers zijn inmiddels opgeklommen naar de derde plaats. Op 1 oktober 2017 won Feyenoord echter voor het laatst in de eredivisie uit bij AZ. De Rotterdammers wonnen die dag in Alkmaar met 0-4. Steven Berghuis (2), Sam Larsson en Tony Vilhena maakten de goals voor de ploeg van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst. AZ daarentegen won in de eredivisie slechts één van zijn laatste zeven thuisduels met Feyenoord, een 4-2 overwinning op 24 januari 2016. Vincent Janssen maakte die dag een hattrick namens de Alkmaarders.

Strijd op het middenveld

Het is vooral de vraag welk middenveld De Kleine Generaal binnen de lijnen brengt. Met de onlangs overgekomen Oguzhan Özyakup erbij heeft de 72-jarige trainer een luxeprobleem op het middenveld. Wie gaat zondag sneuvelen? Wordt het de nieuwbakken Özyakup, de betrouwbare Jens Toornstra of toch toptalent Orkun Kokcü? Leroy Fer lijkt als verdedigende middenvelder zeker van zijn plek.



Er komt nog meer keuzestress aan voor Advocaat, want de ziekenboeg raakt steeds leger. De weer fitte Edgar Íe en aanwinst Robert Bozenik deden eerder deze week wat wedstrijdritme op bij Jong Feyenoord. Bovendien keerde Ridgeciano Haps, net als Sven van Beek, terug op de training.

De sfeer zal dus in elk geval heel anders zijn dan eerder dit seizoen. Toen ging Feyenoord, nog onder leiding van Jaap Stam, in de Kuip dik onderuit tegen AZ. Op die donderdagavond, eind september, werd het 0-3 voor de Alkmaarders maar ging het na afloop vooral over de overtreding van Berghuis. Hij haalde AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners hard onderuit en ontsnapte toen aan rood. Nu praat niemand nog over negatieve zaken. Het is vooral positivisme dat heerst in Rotterdam-Zuid.

