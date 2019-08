Op zoek naar Gullits en Rijkaards in Surinaams elftal

Door Nik Kok



Mocht Suriname straks of gewoon ooit een keer op een WK terechtkomen, dan is de basis gelegd in Badhoevedorp op het kunstgrasveld van RKSV Pancratius, naast een gele wipkip. Ronaldo Kemble maakt er net een kikkersprong en naast hem staat een serieuze man met een meetlint. Het is vandaag meet- en weetdag bij het nationale team van Suriname, dat in de volksmond Natio heet.



Dat staat ook groot op de rug van bondscoach Dean Gorré (48). De voormalige speler van Feyenoord en Ajax heeft zijn selectie mee naar Nederland genomen om oefenwedstrijden te spelen tegen Almere City en Telstar. En met het ultieme doel om een WK te halen. Of eigenlijk eerst maar eens de Gold Cup, het landenkampioenschap van Noord- en Midden-Amerikaanse landen.