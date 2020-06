Op zoek naar de nieuwe Virgil van Dijk: dit zijn de Brabantse talenten van de toekomst

In dit overzicht van talenten zijn niet de geijkte namen van Virgil van Dijk en Patrick van Aanholt opgenomen. Die hebben al lang bewezen dat ze talent hebben. Ook spelers als Cody Gakpo en Mitchell van Bergen hebben hun hoofd al boven het maaiveld uitgestoken. Voor deze selectie hebben de volgers van onze clubs en enkele deskundigen hun oog laten vallen op de beste Brabantse tieners van dit moment: oftewel de generatie die in de voetsporen kan gaan treden van onze huidige Brabantse internationals. Kán, want er zijn een hoop valkuilen.