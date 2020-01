‘Op winteraankopen zit altijd een krasje’

Maher ontbreekt in Zwolle FC Utrecht hervat competitie met Dalmau en Zoet in de basis

14:04 De grote doelstelling voor deze winterstop was bij FC Utrecht om Adrián Dalmau klaar te stomen voor de competitiehervatting. Het goede nieuws is dat de club daarin is geslaagd, de Spanjaard staat morgen aan de aftrap tegen PEC Zwolle.