‘Op enig moment zal ik mijn autoriteit misschien ook dwingender moeten aanspreken’

Herstelde Agyepong en Verschue­ren moeten NAC meer opties geven

23 april Arno Verschueren en Thomas Agyepong hebben maandagmiddag de groepstraining hervat bij NAC. Of en in welke vorm Agyepong inzetbaar is voor de thuiswedstrijd met Heerenveen zondag, zal later deze week duidelijk worden.