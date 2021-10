Op deze manier wil PSV de strijd op alle fronten met Ajax aangaan

Door Rik Elfrink



PSV had maandagmorgen een beroerde boodschap te vertellen, met de melding dat er vorig seizoen een netto-verlies van 23 miljoen euro is geleden. Zou het zo doorgaan, dan zou het in rap tempo afgelopen zijn met topvoetbal in Eindhoven. De leiding van PSV blijft ondanks de jobstijding positief en op zoek naar manieren om Ajax sportief en financieel uit te dagen.



Waarom PSV niet in paniek is geraakt? De verklaring voor het giga-tekort is vrij simpel. De corona-pandemie heeft gezorgd voor hoge incidentele tegenvallers en de club vulde afgelopen zomer na 1 juli (dus na afloop van het vorige boekjaar) de kas met meer dan vijftig miljoen euro. In het huidige seizoen wordt dus weer een plus gerealiseerd en ondertussen gaat de zoektocht naar extra middelen volop door. Dat is nodig ook, omdat de club bijvoorbeeld voorziet dat corona de komende twee jaar nog eens acht miljoen euro kost.