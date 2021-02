Op deze dagen zijn de halve finales van de TOTO KNVB Beker

Weinig animo voor stadion­proef NEC: Nog 600 plekken vrij in Goffertsta­di­on

9:46 Hoewel er komende zondag tijdens de derby met De Graafschap weer fans van NEC in het Goffertstadion aanwezig mogen zijn, staan de fans van de uitgeschakelde kwartfinalist nog niet bepaald in de rij om bij het proefduel aanwezig te zijn. Er is nog plek voor zeshonderd mensen.