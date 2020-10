Op de lange termijn is die achterlijke 0-13 een ramp voor de eredivise

Die 0-13 van Ajax in Venlo, daar waren veel mensen dolblij mee, hè. Dat Ajax tevreden was, begreep ik nog wel. Het moet nu wel heel gek lopen wil er nog een club in de buurt komen van hun doelsaldo. Maar op de lange termijn is deze achterlijke uitslag een ramp voor de eredivisie. In het buitenland zien ze een spits als Lassina Traoré vijf goals maken. Ik hoorde mensen jubelen, want hij schaarde zich zomaar in een rijtje met Marco van Basten. Maar ze zullen over de grens toch niet denken: wow, die maakt zomaar even vijf goals. Nee, ze zien 0-13 als uitslag. Een pupillenuitslag.