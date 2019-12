Oosting gooit roer om bij Vitesse: Honda tegen Feyenoord op de bank

Van Bommel onder druk bij PSV: ‘Ik weet donders­goed dat wij moeten winnen’

14:18 Trainer Mark van Bommel weet heel goed dat hij met PSV maar één manier heeft om uit de sportieve crisis te komen. ,,Ik weet dondersgoed dat wij moeten winnen”, zei Van Bommel een dag voor de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. ,,Hoe je dit omdraait, daar is geen handleiding voor. Dat is het moeilijke van topsport. Het enige wat telt, is winnen. Ik denk ook dat wij morgen gaan winnen.”