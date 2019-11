Ook zij raakten hun plaats onder de lat kwijt

De afgelopen jaren leek Jeroen Zoet de keepersonrust bij PSV bezworen te hebben. Zoet stapte zelf in ten tijde van een machtsvacuüm in het Eindhovense doel. In de zomer van 2013 werd Zoet na een huurperiode van twee jaar teruggehaald van RKC en in de zes jaar erna was hij altijd verzekerd van een basisplaats bij PSV.



In het seizoen voor de komst van Zoet streden de Poolse Przemyslav Tyton en Boy Waterman om de plek onder de lat. Tyton begon als nummer één, had op het EK gekeept voor Polen en het seizoen ervoor de Zweed Andreas Isaksson uit de basis verdrongen. Maar toch wist Tyton trainer Dick Advocaat niet te overtuigen. In de Europa League-wedstrijd tegen Dnjepr Dnjepropetrovsk kreeg Waterman, die al eerder in Europees verband voor PSV in het doel stond, de voorkeur.



Maar aan het einde van het seizoen blijken de 29 wedstrijden in de basis van PSV niet genoeg voor Waterman om zijn contract te verlengen. Waterman vertrek naar het Turkse Kardemir Karabükspor waar hij twee jaar keept. Daarna stapt hij over naar Apoel Nicosia, inmiddels zit hij op de bank bij de Cypriotisch club. Tyton keept daarna in Spanje bij Elche en VFB Stuttgart in de Bundesliga en speelt inmiddels in Amerika bij FC Cincinnati.