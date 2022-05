Ook Vinícius meldt zich in ziekenboeg PSV, maar Schmidt ziet geen oorzaak

'Dat proberen we altijd te analyseren’

Schmidt hoopt zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord weer over verdediger André Ramalho en aanvaller Noni Madueke te kunnen beschikken. ,,Beide spelers hervatten snel de groepstraining”, zei de Duitse coach na de zege van 4-2 op Willem II.



Ramalho en Madueke waren tegen de Tilburgers vanwege blessures niet beschikbaar, net als Ryan Thomas, Yorbe Vertessen, Olivier Boscagli, Philipp Mwene en Armando Obispo. Mario Götze was ziek. Schmidt ziet geen oorzaak voor de blessures. ,,Dat proberen we altijd te analyseren. Maar we moeten ons altijd focussen op de spelers die we wel hebben. We konden het vandaag opvangen.”