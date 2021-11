Ook Vertessen en Vinícius in lappenmand PSV? ‘Er worden onderzoeken gedaan’

Voor PSV is het te hopen dat de onderzoeken goed nieuws brengen. Met Noni Madueke, Cody Gakpo en Mario Götze mist Schmidt al drie belangrijke basiskrachten. Zij zijn voor zondag naar alle waarschijnlijkheid nog niet hersteld, hetzelfde geldt voor Ryan Thomas.



PSV verloor in de Eredivisie de laatste uitwedstrijden, tegen Willem II (2-1) en Ajax (5-0). Schmidt verwacht dat het bij Fortuna ook geen eenvoudige opgave wordt. ,,Alle teams hebben thuis meer zelfvertrouwen. Ook de support vanuit de fans in het stadion helpt daaraan mee. We weten dat uitduels gevaarlijk zijn dus we moeten er vanaf het begin sterk ingaan”, aldus de Duitser. ,,Het is een belangrijke wedstrijd voor ons. We hebben de drie punten nodig.”