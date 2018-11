Ook tegen de Fransen is het: ‘Kom maar op’

Door Maarten Wijffels



1554 dagen. Zo lang was het geleden dat Oranje nog eens won van een topland in een niet-vriendschappelijke wedstrijd. Toen het vorige maand in de Arena eindelijk weer gebeurde tegen Duitsland, toonde Ronald Koeman zich niet verrast. Voor de aftrap had hij immers al gezegd: ‘Ik durf het wel aan, een 1’tje invullen op mijn Totoformulier’.



Daarom nu ook de vraag aan de bondscoach: wordt Frankrijk verslaan het vervolg op die zege tegen Duitsland? ,,Nou ja, dat zou een mooi vervolg zijn, maar we spelen wel tegen de wereldkampioen hè. En één van de redenen waarom ze dat zijn geworden, is dat je zelden van ze wint als het er écht om gaat.’’