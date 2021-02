Ook streep door bekerduel tussen NEC en VVV, kraker Ajax-PSV vervroegd

Video Opnieuw dreun voor Ajax: Onana voor jaar geschorst na dopingover­tre­ding

5 februari De Europese voetbalbond UEFA heeft doelman André Onana van Ajax voor een jaar geschorst voor alle competities vanwege een dopingovertreding. De koploper van de eredivisie gaat bij het internationaal sporttribunaal CAS in beroep tegen de sanctie van de Europese voetbalbond. Een opschortende werking van de straf zal het niet hebben, de schorsing gaat per direct in.