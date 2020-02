Ook plaats voor optimisme: Nederland had ongekend coëfficiëntenseizoen

Ajax en AZ zagen gisteravond pijnlijk hun Europese avonturen als een nachtkaars uitgaan. Desondanks was het een goed jaar voor Nederland in Europa. De laatste seizoenen werden er nooit zo veel punten gepakt als dit seizoen. Dit is hoe we het dit jaar hebben gedaan.

9,400 punten

De vijf Nederlandse deelnemers (Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en FC Utrecht) verzamelden samen gemiddeld 9,400 punten. Dat aantal komt tot stand door alle coëfficiënten bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal clubs, vijf dus. De clubs sprokkelden samen in totaal 47 punten. Een coëfficiënt van 9,400 is, gezien de prestaties van de afgelopen jaren, vrij goed. De laatste keer dat ‘we’ het beter deden, was in het seizoen 2011/2012. Ook het succesjaar van Ajax in de Champions League afgelopen seizoen kon niet tippen aan dit seizoen.

• 2011/2012: 13,600

• 2012/2013: 4,214

• 2013/2014: 5,916

• 2014/2015: 6,083

• 2015/2016: 5,750

• 2016/2017: 9,100

• 2017/2018: 2,900

• 2018/2019: 8,600

• 2019/2020: 9,400

Dit seizoen was zelfde beter dan het succesvolle afgelopen jaar waarin Ajax de halve finale van de Champions League bereikte.

Ajax was onze grootste troef

Ajax won onder meer van Lille. Hier juicht Quincy Promes na een treffer tegen de Fransen. Per prestatie verdient een club punten voor zijn land. Zo krijg je voor winst in het hoofdtoernooi van de Champions League of Europa League twee punten, in een kwalificatiewedstrijd verdien je één punt. Ook voor het bereiken van de volgende ronde staat een beloning in punten. Ajax was dit seizoen de club die de meeste punten binnen harkte. De ploeg van coach Erik Ten Hag verzamelde in totaal 16,0 punten.

Dat aantal kwam tot stand na twee zeges in de Champions League-kwalificatie (2 punten), twee gelijke spelen (1 punt), kwalificatie voor de groepsfase (4 punten), drie zeges in de poule (6 punten), één gelijkspel (1 punt) en de zege op Getafe van gisteravond (2 punten). Ook AZ deed het knap.

• Ajax: 16,0 punten

• AZ: 12,5 punten

• PSV: 10,5 punten

• Feyenoord: 7,5 punten

• FC Utrecht: 0,5 punten

Negende plaats is geruststellend

Eigenlijk is de elfde plek op de coëfficiëntenranglijst de heilige graal. Het land dat daar staat, heeft komend seizoen de landskampioen rechtstreeks in de groepsfase van de Champions League. De negende plaats waar Nederland nu bivakkeert, is geruststellend. Op deze ranglijst wordt het coëfficiënt van dit jaar, 9,400 dus, opgeteld bij de vier seizoenen daarvoor. Nummer acht België is na de uitschakeling van Club Brugge en Gent ook niet meer actief in Europa, dus kan het niet meer weglopen bij Nederland.

Van onder hijgen Oekraïne, Turkije en Oostenrijk Nederland in de nek. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat alle drie de ploegen Nederland passeren, waardoor het de belangrijke elfde plaats verliest. Oekraïne is nog wel actief in de Europa League met Shakhtar Donetsk, Oostenrijk heeft met LASK Linz en mogelijk RB Salzburg (zij spelen vanavond tegen Eintracht Frankfurt) nog twee troeven. Istanbul Basaksehir houdt voorlopig de Turkse eer hoog in de Europa League.

De stand (aantal nog actieve teams/aantal gestarte teams)

1. Spanje - 98,997 (6/7)

2. Engeland - 87,748 (6/7)

3. Duitsland - 70,784 (6/7)

4. Italië - 67,939 (5/7)

5. Frankrijk - 56,415 1 (2/6)

6. Portugal - 49,449 (0/5)

7. Rusland - 45,549 (0/5)

8. België - 37,900 0 (0/5)

9. Nederland - 35,750 (0/5)

10. Oekraïne - 34,100 (1/5)

11. Turkije - 33,200 (1/5)

12. Oostenrijk - 32,725 (2/5)