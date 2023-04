Ook jeugdtrainer Gerald Vanenburg is ontevreden en vertrekt bij Ajax: ‘Het dna verdwijnt uit de club’

Het vertrek van Vanenburg, die sinds 2020 in dienst was van Ajax, staat niet op zichzelf. In de Johan Cruijff Arena is een exodus gaande. Eerder zijn onder anderen technisch manager Gerry Hamstra en hoofdscout Henk Veldmate vertrokken. Hoofd jeugdopleiding Said Ouaali en assistent-trainer Michael Reiziger vertrekken net als Vanenburg komende zomer.

Hun vertrek is waarschijnlijk gevolg van de aangekondigde veranderingen binnen de club. Maurits Hendriks, aangenomen als chief sports manager, wil de jeugdopleiding opnieuw inrichten. De nieuwe technische directeur Sven Mislintat steunt hem daarin.

Data en wetenschap gaan een belangrijkere rol spelen. De voormalig directeur topsport van sportkoepel NOC*NSF vreest dat Ajax op het het gebied van talentbegeleiding links en rechts wordt ingehaald door andere clubs.

Zo wist het hoogste talententeam van AZ maandag de Youth League, de grootste Europese prijs voor jeugdploegen, te veroveren ten koste van Hajduk Split (5-0). De Alkmaarders zetten in de opleiding bijvoorbeeld al vroeg in op cognitieve en mentale vaardigheden.

‘Voetbal staat niet meer centraal’

Vanenburg, die zelf tussen 1980 en 1986 in het eerste elftal speelde, wenst daar niet mee in te gaan. Hij wil dat het voetbal centraal komt te staan, techniek boven tactiek, praktijk boven theorie. ,,Ajax blijft een fantastische club en ik gun ze het beste in de toekomst, maar dat zal dan zonder mij zijn.”

Ook Winston Bogarde uitte maandag zijn ongenoegen over de ontwikkelingen bij Ajax. Hij kreeg een jaar geleden de mededeling dat hij weg moet, ondanks een doorlopend contract. Hij wees naar algemeen directeur Edwin van der Sar. ,,Zolang hij daar zit, hoeft Ajax niet te bellen.”

Voor Vanenburg draait het om voetbal. ,,Dat moet centraal staan en volgens mij is dat straks niet meer zo. Het dna verdwijnt uit Ajax. Je moet op het veld staan om beter te worden.”

In het verleden werkte Vanenburg ook als trainer bij onder andere PSV, 1860 München en Willem II. Wat hij in de toekomst gaat doen, is niet bekend.