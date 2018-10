Ook in Brussel speelt Memphis hoofdrol bij revival

Door Maarten Wijffels



Wat zei de opstelling van gisteren over hoe ver Koeman is met Oranje?Van Dijk, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Zij kregen rust tegen de Belgen. Maar andere wisselingen in de basis-elf deed de bondscoach naar eigen zeggen om te kijken of Oranje daar beter van werd. Die uitleg vertelt dat hij de as van zijn elftal heeft staan. Als iedereen fit is, ziet het geraamte van achter naar voor er zo uit: keeper Cillessen, De Ligt en Van Dijk als centraal duo, Frenkie de Jong als eerste aanspeelpunt op het middenveld, Wijnaldum als meest aanvallende middenvelder en Memphis in de spits. Daaromheen ligt de concurrentiestrijd open. Interessant was gisteren bijvoorbeeld hoe Arnaut Danjuma Groeneveld zijn kans greep. Hoe Denzel Dumfries voor de tweede keer in vier dagen overeind bleef, ondanks de aanwezigheid van wereldtopper Eden Hazard.