Ook in 2021 vier EK-wedstrijden in Johan Cruijff Arena

Het feit dat het EK voetbal is uitgesteld doet niets af aan de rol van de Johan Cruijff Arena. In 2021 worden er drie groepswedstrijden van het Nederlands elftal en een achtste finale gespeeld in Amsterdam, precies zoals de planning was in 2020.

Dat meldt Gijs de Jong, toernooidirecteur EURO2020. De Johan Cruijff ArenA was al zeker van drie groepswedstrijden en een achtste finale van het EK, dat vanaf deze maand in twaalf landen zou worden afgewerkt. Alle partijen moesten echter opnieuw om de onderhandelingstafel omdat het toernooi wegens het coronavirus met een jaar is uitgesteld. Oranje speelt in de groepsfase tegen Oekraïne, Oostenrijk en een land dat nog niet bekend is.

,,Ik ben blij met de bevestiging van de status van ‘speelstad EURO 2020' voor Amsterdam”, vertelt De Jong. ,,Er was bij mij nooit enige twijfel over, maar zoiets moest wel opnieuw netjes geregeld worden. Met alle partijen: de nationale overheid, de gemeente Amsterdam, Schiphol en de Johan Cruijff ArenA. Dat is nu gebeurd. Ik ben daar alle betrokkenen zeer dankbaar voor.”

De gemeente Amsterdam gaf eerder al aan dat de vier duels weer in de hoofdstad moesten plaatsvinden. Directeur Henk Markerink van de Johan Cruijff ArenA bleef eveneens enthousiast. ,,Voor de Johan Cruijff ArenA is het fantastisch dat we EURO 2020 ook in 2021 in ons stadion mogen ontvangen”. reageert hij. ,,Een mooi vooruitzicht dat vooral in deze onzekere tijden zeer welkom is. In 2021 bestaat de ArenA 25 jaar. Het EK in 2021 wordt zo een prominent onderdeel van ons jubileumprogramma.”

Opzet

De coronacrisis verandert niets aan de opzet van het toernooi in 2020, dat door heel Europa in twaalf landen gespeeld gaat worden. Sommige speelsteden zoals Bilbao en Rome spraken al twijfels uit over hun deelname aan de organisatie. De UEFA wil voor 17 juni weten of ook die steden weer beschikbaar zijn. De bond houdt de optie open dat het EK in iets minder speelsteden en dus landen wordt afgewerkt.