Ook Hans Westerhof stopt als commissaris bij Heerenveen

Jorrit Jorritsma (voorzitter) en Gerard Kremer moeten sowieso vertrekken. Wat betreft Hans Westerhof hield het stichtingsbestuur maandag nog een slag om de arm. ,,Betreffende de positie van Westerhof zal na de algemene vermagering voor aandeelhouders van 17 december meer duidelijkheid komen”, liet het stichtingsbestuur weten.



Dat Westerhof blijft is echter uitgesloten, zegt hij in een reactie. ,,Het vertrouwen in de rvc is opgezegd. Dus ook in mij. Ik kan alleen afwachten wat de argumentatie is van het stichtingsbestuur. Ik vind het erg jammer. Dit hebben Jorrit en Gerard absoluut niet verdiend.”