Ook gerechtshof stelt Ling in ongelijk

Het gerechtshof in Arnhem heeft op 8 januari in hoger beroep Ling in het ongelijk gesteld en alle eisen van de oud-voetballer afgewezen. Ten Have’s advocaat S. Kalff verschafte het arrest aan het ANP.

Hij verloor in januari 2012 het kort geding in de kwestie, maar legde zich niet neer bij de uitspraak. Het kwam tot een bodemprocedure die in april 2015 uitmondde in een vonnis van de rechtbank in Utrecht. Ling werd opnieuw in het ongelijk gesteld, de rechtbank zag geen bewijs voor onrechtmatige uitlatingen van Ten Have. Het hof in Arnhem heeft nu in hoger beroep dat voor Ling nadelige vonnis bekrachtigd.