Ook Fortuna Sittard pakt drie punten, spanning in degradatiestrijd neemt steeds verder toe

De opdracht voor Fortuna was vooraf duidelijk: winnen. De ploeg van trainer Sjors Ultee begon overtuigend aan de wedstrijd en dacht al binnen tien minuten op voorsprong te komen. De treffer van Paul Gladon werd echter wegens buitenspel afgekeurd. In de 21ste minuut was het echter alsnog raak. Een schot van Zian Flemming werd van richting veranderd en zo had doelman Andries Noppert het nakijken: 1-0. Go Ahead ging in het vervolg van de tweede helft wel op zoek naar de gelijkmaker, maar kon aanvallend niet overtuigen.