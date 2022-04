‘Ook Cristiano Ronaldo kan nog genoeg leren van Erik ten Hag’

Sébastien Haller de nieuwe penaltyne­mer van Ajax? ‘Dusan Tadic moet zijn ego opzijzet­ten’

Dusan Tadic was de voorbije jaren de onomstreden penaltynemer van Ajax. Tegen NEC miste de aanvoerder echter al zijn derde strafschop van 2022. Dat terwijl Erik ten Hag in Sébastien Haller een zekerheidje achter de hand heeft. Kan de trainer nog vasthouden aan Tadic? ,,Hij moet in zulke gevallen ook zijn ego opzijzetten.’’

29 april