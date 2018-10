'Ook als we wat spelers rust gunnen zijn wij favoriet'

Door Sjoerd Mossou



Soms zit het venijn in kleine dingen. Neem nou Dries Mertens gistermiddag, geconfronteerd met een vraag over de Nederlandse ‘euforie’ op de persconferentie in Tubeke, het trainingscomplex van de KBVB bij Brussel. Minzaam glimlachend: ,,Die hosanna-stemming in Nederland? Ach, dat is een beetje typisch Nederlands toch?’’



Ook zoiets: bondscoach Roberto Martínez zal vanavond veel basisspelers rust gunnen, maar niet Romelu Lukaku, de spits op jacht naar méér goals. De aanvaller maakte het ongelooflijke aantal van 28 goals in de laatste 26 interlands, hij is al lang en breed nationaal topscorer, en ook tegen Oranje wil Lukaku die reeks per se voortzetten.



Of neem een vilein slotzinnetje in de Vlaamse krant Het Nieuwsblad van maandagochtend, in een analysestuk over de 3-0 winst van Oranje op Duitsland. Laatste woorden in het artikel: ,,Ze mogen morgen (vandaag, red.) al eens proberen om te wedijveren met de beste van de wereld.’’