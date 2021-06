Ook Ajax-verdediger Sean Klaiber kiest voor Suriname

Kleine nederlaag met perspec­tief voor het Curaçao van NAC-spe­ler Maria

9:33 Een laat doelpunt van Rangelo Janga (NEC) houdt Curaçao in leven in de ellenlange WK-kwalificatiereeks richting Qatar. Op bezoek bij Panama, actief op het WK van 2018, maakte de boomlange spits drie minuten voor tijd het belangrijke uit doelpunt in een wedstrijd die Curaçao met 2-1 verloor.