Ontslagen Frank Wormuth haalt uit naar FC Groningen en Fledderus: ‘Ik voelde mij geestelijk onveilig’

Dat laat Wormuth weten via zijn management. Volgens de oefenmeester was de situatie bij FC Groningen toen hij een contract tekende ‘niet makkelijk’, maar overtuigde de directie hem ervan dat met een goede samenwerking de weg weer omhoog gevonden kon worden. ,,Mark-Jan kende mijn werkwijze en ik had er vertrouwen in dat hij mij terzijde zou staan gedurende het veranderingsproces, want veranderingen geven altijd weerstand. Helaas was die aanname een grote vergissing van mij’’, aldus Wormuth.