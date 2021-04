Ontmoetingen tussen Ajax en FC Utrecht: vanavond weer spektakel?

Kenneth Vermeer krijgt er zes om de oren

De wedstrijd van zondag 6 november 2011 was in meerdere opzichten bizar. Ajax was na een kwartier al Siem de Jong en Toby Alderweireld kwijt aan blessures. Ze werden vervangen door de bonkige Rus Dmitri Bulykin en André Ooijer. De invallers namen prompt de eerste drie goals van Ajax voor hun rekening. Tussendoor trakteerde Ooijer, onder de ogen van de scheidsrechter, Rodney Sneijder nog even op een doodschop. De verdediger kreeg slechts geel.

De meeste mensen zullen zich deze wedstrijd echter herinneren vanwege de capriolen van Kenneth Vermeer. De toenmalig doelman van Ajax ging twee keer op exact dezelfde wijze in de fout, door de bal recht in de voeten van een Utrecht-speler te schuiven. Nana Asare en Anouar Kali zagen zodoende een leeg doel voor zich en konden gemakkelijk voor de vijfde en zesde treffer van de thuisploeg zorgen. Utrecht won de bijzonder doelpuntrijke wedstrijd met 6-4.

Schöne krijgt het publiek stil

Utrecht – Ajax op 22 januari 2017 lijkt lange tijd op een 0-0 af te stevenen. Beide ploegen hebben nog geen schot op goal laten noteren, als Ajax na een uur spelen een penalty krijgt. Een uitgelezen mogelijkheid om de impasse te doorbreken. Penaltyspecialist Lasse Schöne schiet de bal echter hoog over, tot groot plezier van het Utrechtse publiek. ‘Schöne bedankt‘ zingen de fans van de thuisclub honend. Dan breekt de 83ste minuut aan. Een voorzet van Ziyech wordt weggekopt en de bal valt voor de voeten van Schöne. De Deen neemt de bal uit de stuit op zijn wreef. De dropkick gaat stijf de rechterkruising in. Schöne rent uitdagend met de handen achter zijn oren weg en het publiek is stil.

De aangekondigde rode kaart van Van Dijk

FC Utrecht-aanvoerder Gregoor van Dijk kondigde in 2006 aan dat hij van plan was Wesley Sneijder een doodschop te geven. Dit zei hij tijdens een interview in aanloop naar het duel met Ajax. Om dit tegen een krant te zeggen is opvallend, maar om vervolgens de daad bij het woord te voegen, is ongekend. Tien minuten voor tijd greep Van Dijk zijn kans. Na een duel met Sneijder sprong hij over de middenvelder van Ajax heen en plantte daarbij hard zijn noppen in de borst van zijn doelwit. Scheidsrechter Dick van Egmond stond er met de neus bovenop en trok direct rood. Van Dijk werd voor vijf wedstrijden geschorst.

17 meter buitenspel en de doorbraak van Zlatan

Fans van FC Utrecht zullen nog wel eens zwetend wakker worden vanwege de bekerfinale van 2002. In een tijdperk lang voordat de VAR bestond, lijkt de ploeg uit de Domstad de Amstel Cup te gaan winnen. Dan is daar, 30 seconden voor tijd, Wamberto de Jesus Sousa Campos. De grillige Braziliaan loopt een voorzet van Andy van der Meijde binnen, maar staat daarbij meters buitenspel. 17 meter werd er later door de lachende Ajacieden gezegd, verwijzend naar het rugnummer van Wamberto. Grensrechter Kloeg steekt zijn vlag echter niet de lucht in en dus wordt de goal goedgekeurd door scheidsrechter Temmink. Een verlenging is nodig. Binnen vijf minuten schiet de 20 jaar oude Zlatan Ibrahimovic de golden goal binnen. De deceptie voor Utrecht is compleet. Later zegt Zlatan in zijn biografie dat dit het moment van zijn definitieve doorbraak bij Ajax was.

