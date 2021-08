Ontketende spits helpt MVV aan zege, Seuntjens onderuit bij pikante terugkeer

Den Bosch was met twee overwinningen sterk aan het seizoen begonnen, maar vanavond bleek Jong Ajax een maatje te groot. Roy Kuijpers bracht de thuisploeg nog wel in de eerste minuut op voorsprong, maar daarna trokken de Amsterdammers aan het langste eind via twee goals van Max de Waal en eentje van Naci Ünüvar. De tweede goal van Kuijpers in blessuretijd bleek voor de statistieken.



Met De Graafschap - NAC Breda stond misschien wel het interessantste affiche van deze speelronde op het programma. Beide ploegen streden vorig seizoen lang mee om promotie en kenden alle twee een wisselende seizoensstart. Bovendien stond bij de bezoekers Ralf Seuntjens in de basis, die de afgelopen twee seizoenen bij De Graafschap speelde en een pikante terugkeer in Doetinchem beleefde.



Seuntjes, die had beloofd gewoon te juichen als hij zou scoren, kon echter niet voorkomen dat NAC met 2-0 verloor bij zijn oude ploeg. Joey Konings en Devin Haen verzorgden de Doetinchemse treffers. De Graafschap staat nu zesde. NAC kent een tegenvallend begin van het seizoen en staat vijftiende met twee punten uit drie wedstrijden.