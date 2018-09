Ontgoocheling bij FC Utrecht: 'Dit ging helemaal nergens over'

Door Tim Reedijk



Ook was Dijkhuizen niet te spreken over de rode kaart van Urby Emanuelson, die hij ‘oliedom’ noemde. ,,Dat was een dramatisch moment voor hem en de club, dat mag met zijn ervaring niet gebeuren”, aldus de trainer. Na de uitsluiting van de middenvelder kon FC Emmen tegen tien man de achterstand ombuigen naar uiteindelijk een 1-2 overwinning.

Bij verdediger Timo Letschert overheerste machteloosheid. ,,Je wil het publiek wat geven, maar je hebt ze een verschrikkelijke wedstrijd voorgeschoteld. Het was in de eerste helft een gezapig potje, een soort loopvoetbal. Het ging helemaal nergens over. Dit kan je als Utrecht zijnde niet maken naar de supporters toe. Die mensen betalen ook geld en dan kom je met zulk voetbal, waar helemaal niks in zit. Helemaal geen passie. Helemaal geen strijd. Kom op, hé.”

Volgende week wacht Feyenoord-uit onder leiding van de nieuwe trainer Dick Advocaat. ,,Dan komen er andere krachten los, maar dat is eigenlijk het ergste van allemaal”, aldus Letschert. ,,Dat je het dus blijkbaar niet kan opbrengen tegen FC Emmen.”

Ook aanvoerder Willem Janssen was niet te spreken over zijn ploeg. ,,We zijn zoekende. Na zo’n roerige week liggen we onder een vergrootglas en dan hoop je dat van je af te spelen, maar zo’n wedstrijd maakt het eigenlijk alleen maar erger. Dit is wel een dieptepunt, ja. Ik heb wel vaker situaties meegemaakt dat je diep zit, maar dit is wel pijnlijk. Je zet Utrecht te kakken door thuis te verliezen van Emmen.”

