Onrust groeit bij geplaagd ADO: Daryl Janmaat stapt al na vijf maanden op als technisch manager

In zijn periode in Den Haag kende Daryl Janmaat een moeilijke tijd. De technisch manager werd aangesteld in juni en moest ADO Den Haag direct door een belangrijke transferzomer heen loodsen. Janmaat dacht in die periode begeleid te gaan worden door mensen binnen de club, iets wat hem ook was toegezegd, maar in werkelijkheid nooit zou zijn gebeurd.