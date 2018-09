Onrust bij Groningen: 'Dit leer je niet op de trainerscursus'

Door Sander de Vries



Het is maandag laat op de avond en Hans Nijland zucht nog maar eens diep, na een dag die om 6 uur ’s ochtends begon met legio berichten op zijn telefoon. ,,Het wordt hoog tijd dat het hier weer over voetbal gaat, joh’’, zegt de algemeen directeur van FC Groningen. ,,Winnen en verliezen, dat hoort er allemaal bij, al baal je er ook verschrikkelijk van als je verliest. Maar dit gezever, daar word je zó moe van.’’



Wéér stond bij Groningen een dag volledig in het teken van randzaken. Wéér moest Nijland een brandje bij zijn club blussen. Deze keer omdat Sergio Padt, de aanvoerder nota bene, zich in een trein misdroeg en een nacht in de cel moest doorbrengen.



Het was een volgend hoofdstuk in de praktijkcursus crisismanagement, die Nijland maar niet kan afronden. Want goedbeschouwd weet je bij Groningen niet meer waar de ellende begint, laat staan waar het eindigt.



Dat Groningen dit seizoen zo moeizaam draait, kun je dan ook onmogelijk een verrassing noemen. Eigenlijk presteert de club al jaren tegenvallend. Ook onder trainer Danny Buijs’ voorgangers Erwin van de Looi en Ernest Faber waren veel thuiswedstrijden slaapverwekkend, als gevolg van steeds minder kwaliteit op het veld. Het leidde tot een exodus onder de supporters.