Ongewoon Avondje NAC voor FC Utrecht

Door Ard Schouten

Het is vrijdag rond 12.30 uur als een bezorger op trainingscomplex Zoudenbalch Willem Janssen zoekt. Hij heeft een paar kistjes wijn af te leveren, die de Utrechtse captain vanwege kerst uit gaat delen aan zijn collega’s.

Om geen misverstanden te krijgen pareert de routinier lachend de suggestie dat er champagne is aangerukt nu de trainer op vertrekken staat. Hij die hen zo hard liet trainen, waar iedereen – vloekend en tierend vaak – zo aan moest wennen in het begin. Maar inmiddels is de Utrechtse selectie zo gewend aan de aanpak Ten Hag – inclusief successen - dat een mogelijk vertrek vooral een aderlating wordt genoemd.

Grootaandeelhouder Frans van Seumeren is er als de kippen bij om te zeggen dat ‘die club uit Amsterdam niet moeten denken dat Ten Hag zo maar op te halen is’. ,,Ze doen daar nu heel makkelijk over, maar zo simpel als zij het willen kan het wel eens niet gaan.’’ Ten Hag heeft een vertrekclausule van 7 ton, maar er staan meer voorwaarden in zijn verbintenis die maken dat ook Utrecht niet zo maar hoeft toe te staan dat zijn succestrainer zo maar eventjes wordt opgepikt.

In de kantine van Zoudenbalch hoort Mark van de Maarel alle bespiegelingen aan. Hij is na tien dienstjaren wel wat gewend. De woorden van de grote baas Van Seumeren dat ‘Utrecht niet instort als er de trainer weggaat’ kan hij beamen. Hij zag er al veel gaan en komen.

Volledig scherm Frans van Seumeren. © ANP Pro Shots

'Never a dull moment'

,,Never a dull moment hier. Wat er nu speelt, weten we niet. Het is inherent aan ons succes dat er aan de trainer en ook spelers getrokken wordt. Maar wij moeten zorgen dat de neuzen dezelfde kant op blijven staan richting NAC.’’ Om zichzelf rap te corrigeren: ,,Dat is natuurlijk geen handig gekozen term in deze,’’ zegt hij lachend, doelend op de bijnaam voor de Amsterdamse club. ,,Ik bedoel: we moeten ons focussen, ongeacht wat er allemaal gezegd en geschreven wordt. Winst bij NAC betekent dat we er heel goed voor staan bij de winterstop. Ik denk dat we een ploeg hebben die heeft bewezen dat we juist in dit soort omstandigheden goed kunnen presteren.’’

Trainer Ten Hag heeft zijn perspraatje speciaal naar stadion Galgenwaard verplaatst. Om alle mogelijke onrust weg te houden van zijn team. Hij kondigde aan in aanloop van de uitbeurt bij NAC nog wel met zijn manschappen te gaan praten. ,,Dit soort aandacht voor mij bereikt hen ook natuurlijk. En dat zal dit weekeinde nog wel even doorgaan. Iedereen vindt er ongetwijfeld iets van. Daar moeten we mee dealen. Ik ben er voor aangesteld om er samen met de spelers voor te zorgen dat we winnen. Het is aan mij om te zien of de focus bij de jongens goed is. We moeten ons in Breda vooral professionals tonen.’’

Terug op Zoudenbalch loopt Jean-Paul de Jong de walking lunch binnen. Hij zegt ook allemaal van niks te weten. Natuurlijk zijn de ogen ook op hem gericht. Schuift hij door als Ten Hag gaat? Niet voor niets liet hij dit seizoen Jong PSV lopen, kreeg hij vervolgens een contractverlenging waarbij alle partijen ook wisten dat Ten Hag niet tot in de lengte van dagen zou blijven. Als er een moment is dat Mister Utrecht hoofdtrainer van de club van zijn hart kan worden is het nu. Maar er is ook een optie dat Utrecht iemand van buiten haalt, hoewel dat minder logisch lijkt. Feit is dat ook de naam van oud-speler Mitchell van der Gaag – zo succesvol bij Excelsior – recent veel is genoemd op de Galgenwaardburelen.