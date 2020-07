Ongeluk het einde van Roseboom bij FC Eindhoven: ‘Overlijden vriend het zwaarste ooit‘

PSV presen­teert nieuw uitshirt met lied en clip van rapper Fresku

13:07 PSV heeft vrijdagmorgen samen met kledingpartner Puma het nieuwe uitshirt voor komend seizoen gepresenteerd. Elk seizoen speelt PSV in een ander thuis- en uittenue en dit seizoen is de keuze gevallen op een blauw tricot. Het tricot lekte eerder al grotendeels uit via de website footyheadlines.com, waar veel shirts al voor hun officiële bekendmaking te zien zijn.