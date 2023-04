Ongeloof en teleurstelling na gestaakte derby NAC-Willem II: ‘Na Feyenoord-Ajax wéér dieptepunt’

De Brabantse derby tussen NAC Breda en Willem II is vrijdagavond bij een 0-1 stand definitief gestaakt, nadat in Breda voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid. Scheidsrechter Jeroen Manschot stuurde de spelers na zo’n 70 minuten voor de eerste keer naar de kleedkamers, nadat vanaf de tribunes een stuk vuurwerk op het veld was gegooid.

Na een onderbreking van enkele minuten keerden de spelers terug op het veld. Toen Willem II een kwartier voor tijd scoorde via Elton Kabangu, werden vanuit hetzelfde vak als waar het vuurwerk vandaan kwam ook glazen bier naar de feestende spelers uit Tilburg gegooid. Manschot blies direct af en gebaarde dat de spelers weer van het veld moesten gaan, dit keer definitief.

Hij volgde daarmee de regels die de KNVB vorige week aanscherpte, nadat Ajax-speler Davy Klaassen in De Kuip vanuit het Feyenoord-publiek een voorwerp op zijn hoofd gegooid had gekregen. Als er vuurwerk of een voorwerp op het veld zou worden gegooid, zou dat een tijdelijke staking tot gevolg hebben. Wanneer het vervolgens nog een keer zou gebeuren, dan zou definitieve staking volgen. NAC-Willem II was de eerste wedstrijd waarbij dat daadwerkelijk gebeurde.

,,Feyenoord - Ajax was een dieptepunt in het Nederlandse voetbal, dit is een tweede dieptepunt”, verzuchtte NAC-trainer Peter Hyballa. ,,De scheidsrechter, meneer Manschot, was heel professioneel en de KNVB heeft het goed uitgelegd. De scheids moest dit doen. Bij het eerste staakmoment zei hij al: Peter, ik moet nu staken, we gaan tien, vijftien minuten naar binnen. Daarna zijn we nog naar buiten gegaan en heeft Annie van Hooijdonk (stadionspeakster) het heel goed uitgelegd: niks meer gooien, geen aanstekers, bier, vuurwerk, niks meer doen. Maar na dat doelpunt van Willem II kwam er nog meer bier en ja, dat kan niet.”

Willem II-trainer Reinier Robbemond: ,,Dit is uiteraard teleurstellend. Het had een mooie avond moeten worden, één van de mooiste van het seizoen misschien wel. Nu eindigt het in mineur. Dit zijn de regels, die zijn naar iedereen gecommuniceerd. Dan is het afwachten of de scheidsrechter ernaar handelt, maar hij hield zich terecht aan de regels. Bij de tweede keer weet je dan dat het klaar is.”

Ook verdediger Wessel Dammers van Willem II had daar alle begrip voor. ,,We kunnen niet eens juichen bij de cornervlag, want dan wordt er van alles gegooid. Wat een trieste bedoening. We kunnen moeilijk zeggen dat een uitploeg nergens meer mag juichen, dat gaat nergens over. De scheidsrechter had geen keuze. Ik vind het terecht dat de KNVB nu ingrijpt bij dit soort momenten.”

Eerder op de avond werden bij de opkomst van de spelers al rookpotten afgestoken in de clubkleuren van NAC, geel en zwart. Op het moment dat de spelers zich in de middencirkel opstelden om een minuut stilte te houden voor de overleden oud-speler Cock Luyten van NAC, knalde aan één kant van het veld heel wat vuurwerk de lucht in.

Dat duurde zo lang, dat scheidsrechter Manschot moest wachten tot hij de minuut stilte kon laten ingaan. Medewerkers van NAC moesten daarna al het vuurwerk op het veld opruimen. De spelers hielden zich ondertussen warm door wat ballen naar elkaar te schieten. Bij de duels tussen NAC en Willem II zijn dit seizoen vanwege veiligheidsoverwegingen geen supporters van de uitspelende club welkom.

NAC Breda heeft verdachte in beeld

NAC Breda had al snel een verdachte in beeld. De club roept in een gezamenlijke verklaring met de gemeente Breda, de politie en het Openbaar Ministerie deze persoon op zich te melden. ,,We zetten maximaal in op het identificeren van de daders onder meer door de camerabeelden nauwkeurig te bestuderen”, meldt de club in de gezamenlijke verklaring. ,,Dit zal zonder twijfel consequenties hebben, persoonsgericht of collectief.”

NAC verwoordde zijn grote teleurstelling in de verklaring. ,,Het is diep en diep triest om te zien dat ondanks alle aandacht die er de afgelopen weken is geweest voor supportersgeweld en het gevaar dat dat met zich meebrengt, een aantal bezoekers het vanavond toch nodig vond om vuurwerk en fakkels af te steken en voorwerpen te gooien.”

KNVB: NAC - Willem II wordt uitgespeeld, overgespeeld of 0-1

Wat er met de gestaakte wedstrijd gaat gebeuren is nog onduidelijk. In principe wordt NAC - Willem II op een later moment uitgespeeld, zoveel mogelijk onder dezelfde voorwaarden als gisteren. Het competitiebestuur betaald voetbal van de KNVB kan echter ook besluiten dat de huidige tussenstand (0-1) ook de eindstand wordt of dat de wedstrijd zelfs in z’n geheel moet worden overgespeeld.

,,De aangescherpte maatregelen zijn er om de veiligheid van de spelers en scheidsrechters op het veld te vergroten”, aldus een woordvoerder van de KNVB. ,,Als sprake is van schuld, dan kan de betreffende club tuchtrechtelijk gestraft worden. In geen geval heeft een team of club dus voordeel bij het definitief staken van een wedstrijd. Integendeel, maar de veiligheid van de mensen op het veld staat voorop.”

Supporters van Willem II waren om veiligheidsredenen niet welkom in Breda, zoals fans van NAC eerder dit seizoen ook niet naar Tilburg mochten komen.

Willem II-trainer Reinier Robbemond zat na de gebeurtenissen in de derby tegen NAC van vrijdagavond vol ongeloof en verbazing:

