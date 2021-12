Ongekende apotheose: niet Jong Ajax maar Excelsior pakt tweede periodetitel door late goal TOP Oss

Keuken Kampioen DivisieNiet Jong Ajax maar Excelsior is de winnaar van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie. Jong Ajax verslikte zich vlak voor tijd nog in TOP Oss (1-1) terwijl Excelsior dankzij fenomeen Thijs Dallinga met 2-1 won van MVV Maastricht.

Jong Ajax begon met een voorsprong van één punt op Excelsior en een voorsprong van twee punten op FC Volendam aan de laatste wedstrijd in de tweede periode. Winst op TOP Oss, de nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie, volstond voor de ploeg van John Heitinga om de periodetitel te pakken. De Amsterdamse beloften begonnen dan ook aan het duel met een stevige aanval: Naci Ünüvar, Danilo, Sontje Hansen en Mohamed Daramy hadden allemaal een basisplek in Oss.

Toch duurde het lang voordat Heitinga en consorten konden juichen. Pas negen minuten na rust werd de ban gebroken. Niet Ünüvar, Danilo, Hansen of Daramy, maar Nordin Musampa was trefzeker. Omdat ook Excelsior (thuis tegen MVV) en FC Volendam (thuis tegen Jong PSV) op voorsprong stonden, wist Jong Ajax dat het móest winnen van TOP Oss om de periodetitel daadwerkelijk binnen te hengelen.

Dat lukte niet. TOP Oss maakte via Kay Tejan in de 89ste minuut nog de 1-1 en dat was niet voldoende voor de periodetitel.

Volledig scherm TOP Oss viert feest. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Die periodetitel ging dus naar Excelsior, dat daarmee zeker is van deelname aan de play-offs voor een ticket naar de eredivisie aan het einde van het seizoen. Thijs Dallinga was wederom de grote man, de aanvaller was twee keer trefzeker. Hij maakte alweer zijn twaalfde en dertiende goal in zijn laatste zeven wedstrijden. Zijn totaal staat nu op 24 goals in het huidige Keuken Kampioen Divisie-seizoen.

Voor FC Volendam waren Boy Duel, Robert Mühren en Ibrahim El Kadiri trefzeker bij de 3-2 zege op Jong PSV. Voor Mühren was het ook alweer zijn achttiende treffer van het seizoen. Door de zege blijft FC Volendam met één punt meer dan Excelsior koploper. De Volendammers hebben tevens zes punten meer dan Jong Ajax en FC Emmen, dat met 2-1 won van FC Dordrecht. ADO Den Haag, dat de eerste periode al pakte en vanavond met 3-2 won van Jong AZ, volgt op zeven punten. Bij ADO evenaarde Thomas Verheydt een stokoud clubrecord. Hij scoorde net als Lex Schoenmaker in de lente van 1969 in zes wedstrijden achter elkaar.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo’s: