Onderzoek naar blessure Malen duurt langer

ADO Den Haag stelt technisch manager Van As op non-ac­tief, Jansma treedt zelf terug

16:17 ADO Den Haag heeft technisch manager Jeffrey van As op non-actief gesteld. De 47-jarige voormalig verdediger was sinds januari 2017 de technisch beleidsbepaler van de club, maar lag de laatste weken flink onder vuur bij de achterban. Daarnaast is Kees Jansma teruggetreden als directieadviseur.