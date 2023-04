Onderlinge ontmoetingen tussen Ajax en PSV van cruciaal belang voor verdeling Europese tickets

Voetbalpod­cast | ‘PSV-Ajax: de lamme en de blinde vechten een duel op leven en dood uit’

Het droomseizoen voor het Sparta van Hugo Borst. Wat is de speelstijl van Ruud van Nistelrooij? Hoe logisch is het dat John Heitinga op pole zit bij Ajax en wat verwacht Hugo Borst van de Klassieker komende zondag? In een nieuwe AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met hem.