Ondanks interesse AC Milan blijft Tadic bij Ajax: ‘Dit is mijn droomclub’

Dusan Tadic heeft zich tijdens de tweede oefenwedstrijd die Ajax deze voorbereiding speelt tegen Quick ’20 (1-1 ) voor het eerst uitgelaten over de interesse die AC Milan voor hem heeft. De aanvoerder van Ajax blijft in Amsterdam. ,,Ik heb veel respect voor deze club. Normaal gesproken blijf ik.”

Onomwonden zegt Tadic dat Ajax zijn club is en dat het een droom is om voor die club te spelen. ,,Normaal gesproken blijf ik bij Ajax”, zegt de Serviër op de vraag of hij naar AC Milan gaat, de club die hem dolgraag zou willen aantrekken. Dat laatste gaf hij dinsdagavond ook toe. ,,Ze hebben contact gehad met mijn zaakwaarnemer. Niet met mij, ik wil me alleen focussen op voetbal. Het is mooi dat zo’n club mij wil hebben natuurlijk. Het is een grote club met veel historie. Die belangstelling streelt me.”

Quote Het is mooi om te zien dat Ajax op mij vertrouwt en het is voor mij een motivatie om iets terug te geven aan de club. Dusan Tadic

Technisch directeur Marc Overmars stak een stokje voor de belangstelling. Van hem mag Tadic niet vertrekken. ,,Marc heeft me gezegd dat ik hier moet blijven. Ik heb best veel contact met hem. Het is mooi om te zien dat Ajax op mij vertrouwt en het is voor mij een motivatie om iets terug te geven aan de club. En ook alles te geven wat ik in me heb. Ik ben zeker niet teleurgesteld dat de transfer niet door gaat. Waarom zou ik, als ik voor mijn droomclub speel?”

Want dat herhaalt de aanvoerder meerdere malen. ,,Ajax is mijn droomclub en ik ben trots dat ik dit shirt mag dragen. Ik heb teveel plezier om bij deze geweldige club te spelen. Een van de beste ter wereld. Ik snap dat fans het moeilijk vinden om te moeten lezen dat er interesse is voor mij. Ik heb veel respect voor de club. We moeten nog een keer kampioen worden en goed presteren in Europa.”

