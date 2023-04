Ondanks gênant incident zijn meeste spelers van Ajax en Feyenoord juist wars van hevige clubsentimenten

Column Willem van Hanegem | Ajax gelooft er zelf ook niet meer in

Columnist Willem van Hanegem is onder de indruk van Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther. De Duitse sluitpost hield Feyenoord op de been tegen Sparta. Van Hanegem is kritisch over het optreden van Ajax dit weekend. ‘Ze geloven er zelf ook niet meer in.’