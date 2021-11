Onana maakt na bijna 300 dagen rentree onder de lat bij Ajax: ‘Pasveer blijft eerste keeper’

Onana verdedigde 297 dagen geleden, op 31 januari in de met 0-3 gewonnen wedstrijd tegen AZ, voor het laatst het doel van Ajax. Daarna stond zijn carrière plotseling stil door een dopingschorsing na een positieve test op furosemide. Zijn straf bedroeg in eerste instantie een jaar, maar werd later door sporttribunaal CAS teruggebracht tot negen maanden.

Het einde van zijn schorsing betekende begin deze maand echter niet dat de Kameroener zijn plek in het basisteam heroverde. Remko Pasveer, afgelopen zomer overgekomen van Vitesse, maakt dit seizoen een prima indruk en mocht gewoon blijven staan. Maarten Stekelenburg, die Onana in eerste instantie verving, is langdurig geblesseerd. Daarnaast was de relatie tussen Onana en Ajax in de tussentijd danig vertroebeld door contractperikelen. Ten Hag liet bij Ziggo Sport weten dat Onana niet direct de eerste doelman is bij Ajax. ,,Remko Pasveer is de eerste keeper, die overtuigt ontzettend. Dat had niemand verwacht. Ik hoop dat hij die stappen blijft zetten in zijn ontwikkeling.”