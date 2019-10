Onana kon in de zomer naar twee Europese giganten: ‘Niet het moment’

Ajax nam Onana in 2015 over van Barça en sindsdien is hij niet meer weg te denken onder de lat bij Ajax. Met zijn goede optredens vorig jaar in de Champions League wekte hij interesse van de grootste clubs van Europa. ,,Ik heb met mijn zaakwaarnemer gesproken. Hij vertelde me over PSG en wat ze van plan waren", aldus Onana. ,,En Barcelona kwam terug voor me. Dat voelt als mijn thuis. Ik maakte deel uit van de club, maar misschien ga ik wel nooit terug.”



De 23-jarige Onana verlengde eind maart zijn contract bij Ajax tot de zomer van 2022.