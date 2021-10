Onana keert terug bij Ajax: ‘Als Pasveer deze prestaties doortrekt, dan is hij de nummer één’

video NAC met Kaj de Rooij naar Oss, maar nog steeds zonder Bilate

Jarchinio Antonia keert na een afwezigheid van twee wedstrijden terug in de selectie van NAC dat zaterdag (20.00 uur) in Oss een einde wil maken aan de slechte reeks van nul zeges in zes uitwedstrijden. Ook Kaj de Rooij is van de partij nadat hij dinsdag in de rust van het bekerduel met VVV gewisseld werd.

29 oktober