Omstreden rode kaart Fortuna-middenvelder Smeets geseponeerd

,Om eerlijk te zijn, is het geen 100 procent rode kaart”, zei de scheidsrechter, nadat hij de beelden rustig had bestudeerd. ,,In eerste instantie dacht ik aan rood, ook omdat ik de afdruk van de schoen op de knie van Memisevic kon zien. Door de snelheid waarmee Memisevic komt inglijden en zelf het duel aangaat, neig ik toch meer naar een gele kaart. Ik kijk mezelf hier in de spiegel en zeg dat we het niet goed hebben gedaan.”