Ogbeche maakt rentree in gewonnen oefenduel Willem II

Penalty

Na rust was Willem II opnieuw de betere ploeg. Fernando Lewis kwam in het veld voor Jordens Peters, die in de kleedkamer achterbleef. Het was Freek Heerkens die uit een corner op de lat kopte en Fran Sol gleed een voorzet van Lewis naast. Na 70 minuten was het Sol die vanaf elf meter de score opende. Daniel Crowley, die was ingevallen Thom Haye, werd in de 51ste minuut onderuit geschoffeld in het strafschopgebied. Sol benutte de penalty: 1-0.