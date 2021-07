Officieel: Van Wolfswinkel is de nieuwe spits van FC Twente

Jan Streuer is dolblij met zijn komst. „Het is prachtig dat we hem hebben kunnen toevoegen aan onze selectie”, zegt de technisch directeur. Ze kennen elkaar nog van Vitesse, dat maakt het voor Streuer extra bijzonder. „Ooit heb ik hem als jonge talentvolle speler naar Vitesse gehaald, dan is het wel bijzonder dat we elkaar twintig jaar later weer tegenkomen.”